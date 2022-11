Mais de 2.500 inscritos para o Enem em Campo Mourão

Estudantes de todo o país começam a fazer, no próximo domingo (13), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Em Campo Mourão, são 2.532 inscritos para o exame, incluindo estudantes de várias cidades da região da Comcam.

As provas serão aplicadas na Unespar, Colégio Estadual, Colégio Darcy Costa, Colégio Antonio Teodoro de Oliveira e Colégio Marechal Rondon. Para participar da prova é obrigatório levar um documento oficial de identificação, com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

É preciso estar atento ao que é permitido no local de prova para não correr o risco de ser eliminado do exame. De acordo com o edital, para a identificação, os participantes devem apresentar documentos originais, com foto.

Entre as identificações aceitas estão a Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a Carteira de Trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997. Nesta edição serão aceitos os documentos digitais e-Título, CNH digital e RG digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

ENEM 2022

O Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro para cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação.

No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante.

O exame seleciona estudantes para vagas do ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).