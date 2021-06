Janiópolis: PRF apreende veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai

Um veículo carregado com cerca de 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendido na madrugada deste sábado (5), por volta da 01h20, na BR 272, no município de Janiópolis.

A apreensão foi feita por policiais rodoviários federais que realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade na rodovia. O veículo I/Hyundai Santa Fé, com placas de Guarulhos/SP, passou em alta velocidade pela equipe, não obedecendo a ordem de parada.

De imediato iniciou-se o acompanhamento tático ao veículo com sinais luminosos e sonoros, com ordens constantes de parada. Porém, o condutor continuou em fuga em alta velocidade pela via, dirigindo na contramão de direção, jogando o veículo contra os demais que transitavam em sentido contrário, colocando usuários da via e a equipe policial em evidente perigo.

Alguns quilômetros à frente, após um dos pneus ter estourado, o condutor jogou o veículo para fora da pista em meio a uma plantação e iniciou fuga a pé, não sendo encontrado pelos policiais, mesmo após diligências no local.

Foi constatado então que o veículo estava carregado com aproximadamente 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Também os policiais constataram a presença de rádio comunicador com frequência em funcionamento, normalmente utilizado para a comunicação entre integrantes do grupo criminoso para alerta sobre fiscalizações policiais.

O veículo e o contrabando foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Maringá.