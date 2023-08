Por dois dias, Campo Mourão foi a capital do empreendedorismo jovem

Uma vasta e diversificada programação marcou a realização, em Campo Mourão, do Encontro Paranaense de Jovens Empresários (EPJE), que foi aberto na tarde da última sexta-feira e prosseguiu no sábado. O evento foi promovido pela Faciap Jovem/Federação das Associações e Empresariais do Paraná e transformou o Município em capital do empreendedorismo jovem do Estado por dois dias.

O encontro reuniu delegações de 26 municípios de diversas regiões do Estado, com a participação de mais de 180 empreendedores nas mais diversos ramos de atividades, que comandam negócios de todos os portes. À frente da organização do evento esteve o Conselho do Jovem Empresário (Conjove) da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), em parceria com a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro-Ocidental do Paraná (Cacercopar) e o apoio do Sicoob.

ABERTURA

A cerimônia de abertura do EPJE foi realizada no espaço da Calvary Impact Hub e contou com a presença de autoridades e lideranças empresariais. Na abertura apresentou-se a Orquestra de Viola, que também executou o Hino Nacional, cantado por Samara Christmann Ramlow. Após a benção do pastor Diego Bittencourt, aconteceram os pronunciamentos.

O quadro de autoridades teve a participação da presidente da Faciap Jovem, Paloma Vanin; da presidente do Conjove-Acicam, Kamila Walter; do presidente da Cacercopar, Anderson Francaro; e do vereador Devanildo Parma Bassi. O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, foi representado pelo coordenador geral do Município, Sérgio Henrique dos Santos. Já o deputado estadual Douglas Fabrício foi representado pela primeira dama do Município, Hosana Tezelli. O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, foi representado por Anderson Douglas.

A programação foi iniciada com a realização do Painel de Inovação, que teve Lídia Mizote como mediadora. Como convidados participaram: Gabriel Rezende (do Sebrae) e os empresários locais Fernando Mizote (presidente do Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão – Codecam) e Jackson Bisi (presidente da Fundação Educere – Pesquisa e Desenvolvimento). O encerramento da solenidade foi com a exibição de um vídeo sobre a sétima edição do Empreendeweek, que vai acontecer de 3 a 6 de outubro próximo na cidade de Campo Mourão. No ano passado, mais de 15 mil pessoas passaram pelo evento.

Na continuidade, os participantes foram até o complexo formado pelas praças São José/Getúlio Vargas para a foto oficial em frente à Catedral de São José, um dos principais símbolos de Campo Mourão. A programação prosseguiu com os jovens empresários divididos em grupos para visita técnica a Fundação Educere/Cristófoli Biossegurança, Pedreira Itaipu, Fiorella Superpadaria e ao campus do Centro Universitário Integrado.

No final da tarde aconteceu uma Rodada de Negócios e a programação do dia foi encerrada com happy hour no Boteco Dona Chica.

SÁBADO

A programação de sábado foi centralizada no Bar 609, com palestras, informativos e integração entre os conselhos. Uma das atrações foi a palestra com André Siqueira, co-fundador da RD Station, empresa líder de automação de marketing na América Latina. Ele consta da lista da Forbes dos milionários antes dos 30 anos de idade.

O EPJE contou com a participação de delegações das cidades de Ivaiporã, Telêmaco Borba, Maringá, Pato Branco, Assis Chateaubriand, Toledo, Umuarama, Marechal Cândido Rondon, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Araruna, Foz do Iguaçu, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, Guarapuava, Vera Cruz do Oeste, Irati, Santo Antônio do Sudoeste, Cascavel, Coronel Vivida, Nova Esperança, Cianorte, Campo Mourão, Curitiba e Rolândia