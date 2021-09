Investigação sobre roubo de carga de combustíveis faz prisão em Q. do Sol

Uma pessoa foi presa em Quinta do Sol, durante operação desencadeada pela Polícia Civil da cidade de Tupã (São Paulo), que investiga o roubo de carga de combustíveis.

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) e contou com apoio de policiais da delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão. De acordo com o investigador da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, Daniel Wonsik, a Polícia Civil de Tupã deslocou duas equipes para cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão em Quinta do Sol.

“Uma pessoa foi presa e as investigações apontam que tem mais moradores de Quinta do Sol envolvidos nessa quadrilha de roubo de carga de combustíveis”, disse o investigador, ao afirmar que havia mais mandados de prisão a serem cumpridos na cidade, mas as pessoas procuradas não foram localizadas.

Informações e fotos: Polícia Civil de Engenheiro Beltrão