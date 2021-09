Plantio de araucárias no Parque do Lago homenageia servidores

Os servidores municipais de Campo Mourão que faleceram vítimas de Covid e também os escolhidos como destaques do ano de 2020 foram homenageados com o plantio de mudas de araucárias no Parque do Lago. O ato foi realizado na manhã desta quinta-feira (23) e faz parte das atividades da Semana da Árvore, coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Familiares dos servidores falecidos plantaram uma muda no espaço do parque onde será o Bosque das Araucárias. Eles também ganharam uma muda de árvore frutífera como lembrança. Faleceram vítimas de Covid os servidores Cleide Martins Souza, Eliseu Oliveira dos Santos, Levi Queiroz da Paixão, Maria Luiza dos Santos, Marta Gomes Genu, Tania Mara da Silva e Tania Vicentin.

“Escolhemos essa árvore símbolo do Paraná, por sua força e imponência, para homenagear a força dos nossos servidores. Mesmo com toda a dificuldade e riscos da pandemia eles estavam lá, atendendo a população, o que para alguns custou a própria vida. Eles serão para sempre lembrados nesse bosque”, disse a secretária municipal da Seama, Shelly Nogueira. A vice-prefeita Fátima Nunes também participou da cerimônia.

As atividades da Semana da Árvore incluíram o plantio de mudas também nos parques do Jardim Modelo e das Torres, no Jardim Cidade Nova, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A programação da semana consta na página https://campomourao.atende.net/subportal/retoma-campo