Intérprete auxilia e PM detém agressor de mulher surda

Uma ocorrência policial com desfecho inusitado foi registrada no terminal rodoviário de Campo Mourão no final da manhã desta quinta-feira. Um rapaz acabou detido após agredir a namorada de 20 anos, que é surda.

Como ela não tinha condições de comunicar a agressão aos policiais, um intérprete que estava na rodoviária auxiliou a equipe da PM, após obter os detalhes da agressão da vítima utilizando a linguagem de sinais.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia para ser interrogado. A jovem apresentava lesões em uma das mãos, perna e costas.