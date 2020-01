Polícia procura homem que matou a ex-sogra em Goioerê

Continua foragido em Goioerê, o homem suspeito de ter matado a sua ex-sogra, Lucélia Souza Chagas, 42 anos. Ela foi morta com dois tiros de revólver na madrugada de quarta-feira, 1º de janeiro, em uma chácara às margens da rodovia BR-272, próximo à empresa Realme.

A Polícia Milita mantém as buscas pelo criminoso, de iniciais R. C. (idade não divulgada). A vítima foi morta em sua própria casa e o corpo foi encontrado em uma pequena represa, a cerca de 200 metros da residência.

Os policiais encontraram marcas de sangue pelo chão, que os levaram até a represa onde o corpo havia sido jogado. Lucélia ainda teve a boca amarrada com uma sacola.

A equipe do Corpo de Bombeiros retirou o corpo da água para o recolhimento do IML de Campo Mourão, que constatou os dois ferimentos por arma de fogo, no pescoço e testa da vítima.

De acordo com as informações, o rapaz teria ido até a casa de Lucélia atrás da filha dela, que tem medida protetiva contra ele. Ainda segundo as informações, o rapaz teria enviado uma mensagem para a ex-mulher por volta da 1h30, dizendo que estava na casa da mãe dela.

O crime aconteceu após esse horário e chocou a cidade de Goioerê, pela forma violenta e banal como ocorreu.

* Com informações Goionews