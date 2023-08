Incêndio a residência gera ameaças, acusações e muita confusão

Após uma ocorrência de incêndio a residência na madrugada desta segunda-feira (21), em Campo Mourão, uma mulher teve a casa invadida e sofreu várias ameaças da proprietária da residência que queria satisfações sobre o ocorrido.

Segundo a moradora, a acusada chegou acompanhada de dois homens, que estariam armados, e arrancaram o portão de sua casa para adentrar. De acordo com a vítima, seu ex-marido e ex-cunhado estariam sendo coagidos a estarem em sua casa, pois os mesmos estavam sendo acusados pelo incêndio ocorrido na residência horas antes.

Bastante alterada, a mulher dizia que um vídeo de câmera de segurança registrou os dois ateando fogo em sua casa, mas eles negaram o crime, afirmando que compareceram ao local do incêndio apenas por curiosidade.

No entanto, enquanto estavam no local, foram rendidos e levados no veículo da acusada das ameaças, um Peugeot 206, de cor preta. O veículo ficaria como ‘forma de ressarcimento’ pelo suposto incêndio criminoso.

No interior do veículo do homem havia duas cartas frete, ele não soube informar os valores; dois celulares marca Samsung, um A50 e outro aparelho não identificado; uma furadeira Black Decker; e uma extensão elétrica de 20 metros.

O homem informou à PM que a acusada suspeita de sua ex-esposa por ter ciúmes dela. Ele disse que frequenta uma boate da acusada. A PM fez patrulhamento pela cidade, mas não conseguiu os suspeitos. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio durante a madrugada.