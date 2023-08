Enciumado, homem agride mulher e até furta ambulância para ir atrás dela em Araruna

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na cidade de Araruna, após ele agredir a companheira por suspeitar que ela vinha mantendo um caso extraconjugal. A ocorrência foi registrada neste domingo.

Depois de agredir a vítima ele a levou de carro até o distrito de São Vicente, acompanhada das filhas, onde disse que a confrontaria com um homem para tirar a “história a limpo” e saber se ambos eram realmente apenas amigos.

No entanto, aproveitando um momento em que ele parou para comprar cigarros, a mulher assumiu o volante e retornou para a casa da sogra, em Araruna, onde recebeu apoio com as filhas.

O suspeito, no entanto, ao perceber que a mulher havia retornado com o carro para Araruna, furtou uma ambulância que estava parada com a chave na ignição perto de uma unidade de saúde e voltou para a cidade atrás da companheira.

Nesse momento a Polícia Militar já havia sido comunicada e estava no endereço do casal acompanhando a situação. Na residência os policiais encontraram vários móveis quebrados. A mulher disse que há vinha sofrendo agressões desde a noite de sábado.

Ao chegar na residência, mesmo diante dos policiais, o suspeito continuou com as ameaças e xingamentos contra a mulher. Ao ser questionado como teria retornado tão rápido para a Araruna, ele contou que havia usado a ambulância. Os policiais comunicaram um responsável pelo almoxarifado da prefeitura e ele recolheu a ambulância.

A própria mãe e irmã do agressor, que acolheram a nora, disseram que ele seria capaz até de matar a mulher por ciúmes. Mesmo após ser encaminhado para o Destacamento da Polícia Militar, o agressor continuava ofendendo a mulher e a irmã, com palavras de baixo calão.