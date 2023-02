Mulher é baleada na cabeça em Engenheiro Beltrão

Uma moradora de Engenheiro Beltrão, de 32 anos, foi baleada na cabeça, porém, ela não informou para a Polícia Militar quem efetuou o disparo. A tentativa de homicídio ocorreu rua Goiás, no conjunto Andorinhas.

A Policia Militar foi chamada após ela ser internada no hospital Santa Casa da cidade. No hospital, o médico confirmou que a vitima estava com um ferimento na região da cabeça oriundo de arma de fogo.

Ela foi ouvida pelos policiais, mas não quis revelar quem teria efetuado o disparo. Os policiais foram informados que a mulher tem um relacionamento com um indivíduo na cidade, porém ele não estava acompanhado ela no hospital.

Ela foi transferida para o hospital Santa Casa de Campo Mourão. A Polícia Civil vai investigar a autoria dessa tentativa de homicídio.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM