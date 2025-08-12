Idoso é esfaqueado durante caminhada no Parque das Torres

Um homem de aproximadamente 60 anos foi vítima de esfaqueamento no final da tarde desta terça-feira (12), no Parque das Torres, em Campo Mourão. Ele realizava sua caminhada de rotina quando foi surpreendido por um indivíduo, que desferiu dois golpes de faca — um na região do pescoço e outro nas costas.

Mesmo ferido, o idoso conseguiu correr até sua residência, que fica próxima ao local, e pedir ajuda. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas. A vítima, consciente e orientada, recebeu atendimento médico e foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliações mais detalhadas.

A Polícia Militar colheu informações preliminares com o homem e iniciou buscas na tentativa de localizar o autor, que ainda não foi encontrado. Uma das hipóteses investigadas é de que o crime possa ter sido uma tentativa de assalto.