Idoso com faca ameaça filha, fere o filho e também é agredido

Uma confusão envolvendo um idoso de 70 anos e seu casal de filhos, terminou com dois feridos, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 22h de ontem, na Travessa Antônio Godniuk, no Jardim Bandeirantes.

Tudo começou quando o idoso, armado com uma faca, passou a ameaçar a filha de 50 anos. Ele ainda a agrediu com socos no rosto e tentou enforcar a filha.

Ao tomar conhecimento dos fatos, um filho do idoso, de 49 anos, foi ao local para defender a irmã e entrou em luta corporal com o pai. Na briga, ele sofreu dois cortes de faca, mas sem gravidade.

O idoso também sofreu agressões e precisou ser atendido pelo Samu, que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar também esteve no local. Pai e filho deverão ser ouvidos a delegacia.