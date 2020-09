Termo de compromisso do Codecam é assinado pelos 3 candidatos a prefeito

Os três candidatos à prefeitura de Campo Mourão nas eleições de novembro próximo assinaram Termo de Compromisso com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), que elenca ações e prioridades em diversas áreas para serem executadas na gestão 2021-2024. Uma solenidade realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), na tarde desta sexta-feira (18/9), marcou o ato que reuniu dirigentes do Codecam e lideranças da comunidade.

O documento, elaborado pela sociedade civil organizada do Município, destaca que a iniciativa tem por objetivo, garantir uma maior seguridade aos projetos em andamento, melhor consistência e menor volatilidade dessas ações, mesmo após as trocas na gestão pública local. Além de apresentar os anseios da sociedade, é uma maneira de assegurar e salvaguardar ações prósperas a cidade, que foram construídas por gestões anteriores, para que continuem servindo a sociedade.

Após rápida apresentação sobre o Codecam, o termo firmado registra a missão, valores e princípios institucionais da entidade, criada em novembro de 2017. O presidente do Codecam, Newton Leal, ressalta que o documento firmado é resultado de consulta realizada junto às entidades representativas e grupos organizados, das áreas públicas e privadas da cidade, participantes efetivos do Plenário e das Câmaras Temáticas do Conselho. Ele acrescenta ainda que o documento assinado pelos candidatos contém os projetos e as ações considerados prioritários para o desenvolvimento econômico e social de Campo Mourão e região, baseados não somente na expectativa ou no desejo da sociedade civil, mas, também em estudos técnicos realizados para nortear os rumos do crescimento e do desenvolvimento de Campo Mourão.

O termo de compromisso foi elaborado mediante eixos temáticos estabelecidos e tidos como necessários. São eles: gestão participativa e profissionalizada, incentivo ao desenvolvimento econômico e social, comércio e serviços, cultura, saúde, indústria, tecnologia e inovação, educação, captação de investimentos e agronegócio. Também elenca medidas relacionadas a transparência, apontadas pelo Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão e Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Os candidatos à prefeito de Campo Mourão – Nivalda Sguissardi, Rodrigo Salvadori e Tauillo Tezelli – assumiram o compromisso de fazer “o possível para melhorar a cidade e proporcionar melhor qualidade de vida, no âmbito social, cultural, técnico, econômico, industrial e tecnológico; assim como nas demais áreas existentes na cidade”. Também se comprometeram a, juntamente ao Codecam, gerar desenvolvimento econômico na região com o objetivo de gerar frutos para além do próximo mandato, pensando sempre no futuro.

Em outro trecho do documento comprometeram-se a manter relações diretas com as áreas da saúde “acompanhando e provendo as modificações e auxílios necessários”; com a área da cultura e turismo “para que floresça na cidade o ímpeto cultural e a importância econômica das atrações turísticas”; com a área do comércio e serviços, “para fomentar ainda mais a economia do município”; com inovações em tecnologia, ciência e empreendedorismo “que beneficiarão os grandes e também os pequenos empresários”.

Outros compromissos firmados foram com a área do agronegócio “para que cresçam ainda mais fortes os frutos que a agricultura paranaense gera ao município”; e com a educação “base da sociedade, e sem a qual não existem avanços possíveis”. Foi firmado compromisso também no que se refere a captação de investimentos “de forma a buscar ampliação e diversificação das fontes de captação de recursos para o município”.

Na parte final do documento é destacada a importância da iniciativa para o futuro do Município e para os mourãoenses, lembrando que o eleito vai tutelar os interesses dos cidadãos durante quatro anos. “E este tempo, se bem utilizado, pode alavancar grandes avanços em todas as áreas, tanto de maneira interna, quanto a visibilidade do município fora de sua região. Este termo auxiliará, portanto, o candidato ou candidata eleito, a já estar ambientado com a situação e necessidades reais do município”, conclui.

É observando ainda que para o crescimento do Município e da região, os eleitores precisam estar atentos a política local, que votem com consciência e participem da vida política de sua cidade “pois é um ato de cidadania acompanhar e cobrar dos governantes suas promessas de campanha e realização do plano de governo.