Idoso bebe, faz manobra de riscos com caminhonete e acaba preso

Ato imprudente geralmente praticado por jovens, o chamado “cavalo-de-pau” com veículo, acabou levando um idoso para a cadeia, na cidade de Araruna. O Homem, de 67 anos, após ingerir bebida alcoólica, saiu dirigindo uma caminhonete de forma irresponsável, colocando em risco a própria vida e a de outros terceiros.

O flagrante ocorreu nessa quarta-feira no perímetro urbano de Araruna. A Polícia Militar foi acionada por pessoas que presenciaram o ato imprudente. O homem foi flagrado pelos policiais arrancando bruscamente com o veículo por diversas vezes.

Ele ainda tentou fugir ao receber voz de abordagem. Na tentativa de sair logo do local, deixou o veículo afogar duas vezes. Ao ser abordado, os policias perceberam que ele exalava forte odor etílico, e fala desconexa.

Teste do bafômetro comprovou a suspeita, com o resultado de 0,80mg/L de álcool no sangue. No veículo, os policiais ainda encontraram uma lata de cerveja aberta. E as irregularidades não pararam por ai. A caminhonete estava com débitos de licenciamento pendentes desde 2018 e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida.

O idoso foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Campo Mourão, onde foi indiciado por direção sob influência de álcool, desobediência e por dirigir com habilitação vencida. No deslocamento para a delegacia ele ainda desacatou os policiais com palavras de baixo calão.