Campanha do Dia das Mães também sorteia vales jantar

A inclusão de 20 vales jantar na premiação da campanha “Mãe, Amor Maior!”,, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), é uma das novidades da promoção que desde o final de abril movimenta o comércio local. Grande número de empresas – de todos os portes, localizadas na área central e também em bairros da cidade – aderiu a campanha e seus clientes estão concorrendo a premiação.

As empresas que participam da promoção da Acicam estão identificadas por cartazes da campanha e seus clientes recebem cupons para concorrer aos prêmios. O sorteio está marcado para o começo de junho e será realizado em evento aberto ao público. Para concorrer, o consumidor deve preencher corretamente todas as informações solicitadas no cupom, que deve ser depositado nas urnas instaladas em todas as empresas participantes da campanha.

Os consumidores concorrem ainda a dois vales viagem – com direito a acompanhante – no valor de R$ 10 mil cada. Os ganhadores poderão escolher o destino da viagem, duração, hospedagem e o número de viajantes. Também serão sorteados 40 vales compras: 10 vales compras de R$ 1.000,00, 10 vales compras de R$ 500,00 e 20 vales compras de R$ 200,00.

A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob, Cresol e do Jurema Águas Quente. Tem ainda o apoio do Governo Municipal.

MAIS PRESENTES

Segundo pesquisa contratada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), o consumidor paranaense pretende neste ano gastar, em média, R$ 205,33 com presentes no Dia das Mães. Em 2023, o valor médio era de R$ 181,60. As formas de pagamento preferidas, de acordo com a pesquisa, são à vista no cartão, seguido pelo pagamento à vista no PIX e à prazo no cartão de crédito.