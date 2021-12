Idosa é mais uma vítima do golpe do “bilhete premiado” em C. Mourão

Mais uma idosa foi vítima do famoso golpe do bilhete premiado em Campo Mourão. A mulher de 62 anos acionou a Polícia Militar no inicio da tarde após perceber que o golpe.

Ela contou que estava no ponto de ônibus, próximo ao Bar dos Amigos, para retornar à sua residência na Vila Guarujá, quando foi abordada por um homem que perguntava sobre onde teria uma casa agropecuária.

Enquanto conversavam, um outro homem apareceu dizendo possuir um bilhete premiado no valor de R$ 200 mil e que precisa de duas testemunhas para fazer a retirada do prêmio.

O golpista então prometeu dar a ambos R$ 100 mil para dividirem entre os dois, caso aceitassem serem testemunhas. Diante da proposta, o primeiro homem a realizar a abordagem, em conluio com o segundo, demonstrou grande alegria, dizendo que “graças a Deus teria um final de ano abençoado”, contagiando a vítima, quanto à veracidade da situação.

O dono do falso bilhete disse que precisaria de uma garantia em dinheiro no valor de R$ 2.400,00 de ambos para que fosse concluído a transação. A mulher disse que apenas R$ 400,00 na bolsa, sendo então instruída a ir até a agência do Banco Santander para fazer um empréstimo consignado no valor de R$ 2 mil para complementar o valor da garantia.

Ela então foi no veículo dos golpistas até próximo a agência, onde a aguardariam. Após ter feito o empréstimo, a idosa repassou o restante do dinheiro ao estelionatário, o qual disse para ela aguardar em determinado local, pois ia até a casa do outro homem pegar sua parte do dinheiro correspondente a tal garantia.

A dupla disse que retornaria para buscá-la para irem à agência do Caixa juntos para retirarem o prêmio. Após ter aguardado por quase três horas no local, ela acabou percebendo o golpe. Só então ela acionou a PM, que chegou a fazer diligências, mas sem êxito na captura dos criminosos.