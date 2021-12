Deivão, fixo ex-Corinthians é o quarto reforço do Carneirão

É catarinense de Concórdia o quarto reforço do Carneirão. O jovem David Pasinato Belorini, o Deivão, de 20 anos, que na atual temporada estava no Corinthians, é mais uma cara nova, cheio de juventude e qualidade, que em 2022 vestirá a camisa do Campo Mourão Futsal.

Revelado na base do Concórdia Futsal, Deivão foi campeão da Liga Catarinense, tricampeão Catarinense sub-20 (2018 2019 e 2020), campeão da Copa Mundo Futsal (2021) e vice-campeão Paulista sub-20 (2021)

“Quero agradecer a confiança em mim e no meu trabalho. Também quero dizer que estou muito feliz e empolgado por vestir essa camisa e poder jogar ao lado dessa torcid