Homicídio em Terra Boa foi por motivo passional

A Polícia Civil já esclareceu o assassinato de Nemer Bordini, 45 anos, morador de Terra Boa ocorrido na madrugada do último domingo (6). O crime teve motivação passional e teria sido praticado por um rapaz de 24 anos que ainda está foragido.

A primeira informação que chegou à polícia era de que um homem de 51 anos, denunciado pela própria esposa seria o autor do assassinato de Bordini, mas essa versão não se confirmou.

Após ouvir várias pessoas, que testemunharam o homicídio, a Polícia Civil concluiu que a vítima foi morta por motivo passional. O delegado de Polícia Civil de Terra Boa, Lucas Américo Magron informou ontem que o crime foi cometido por um rapaz de 24 anos após um desentendimento com a vítima em um estabelecimento comercial na área central.

Segundo Macron, o agressor não gostou quando a vítima teria se insinuado para uma namorada ou ex-namorada dele, que também estava no estabelecimento. Os dois discutiram e o rapaz, armado com uma faca golpeou Bordini com pelo menos seis estocadas.

O CRIME

O primeiro homicídio de 2022 em Terra Boa ocorreu por volta das 03hh30 de domingo, na avenida Brasil, em frente ao portão da prefeitura. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida.

Enquanto a equipe da PM aguardava a chegada de outros órgãos para concluir o atendimento da ocorrência, uma mulher de 53 anos denunciou o seu marido de 51 anos, como suspeito do crime.

Segundo ela, o companheiro teria chegado em casa bastante alterado por ter levado um tapa na cara. Disposto a vingança, segundo ela, o homem pegou uma faca e saiu novamente de casa, o que levantou a suspeitava da mulher de que ele poderia ter cometido o assassinato, porém ao ouvir outras pessoas a polícia descartou essa possibilidade. Bordini era uma pessoa bastante popular por ser de família tradicional em Terra Boa.

Com informações: Enfoque Regional