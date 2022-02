Estado abre inscrições para conselho que defende direitos da pessoa com deficiência

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf), por meio do Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência, divulga nesta terça-feira (8) o processo eleitoral para ocupar função de conselheiros da sociedade civil organizada do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Coede/PR para o biênio 2022-2024. As inscrições se encerram no próximo dia 14 de fevereiro de 2022, para entidades candidatas e votantes ou somente votantes. Mais detalhes estão nesse edital.

O secretário Ney Leprevost, de Justiça, Família e Trabalho, destaca a importância do Conselho Estadual para a construção de políticas públicas e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. “É fundamental o engajamento das instituições da sociedade civil que atendam direta ou indiretamente a pessoa com deficiência, fortalecendo o papel dessa instância, que é o controle social”, disse.

O chefe do Departamento de Políticas para Pessoa com Deficiência da Sejuf, Felipe Braga Côrtes, destaca que a construção de políticas públicas e garantia dos direitos das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida é um dever de todos. “O engajamento das instituições da sociedade civil que lidam direta ou indiretamente com a pessoa com deficiência é extremamente relevante e necessário”, ressaltou.

Ele ainda reforçou o pedido para que as instituições busquem incessantemente a garantia de direitos da pessoa com deficiência. “Não deixem para nos procurar na última hora, pois o processo de inscrição solicita uma série de informações e deixar para atendê-lo quando o prazo estiver se esgotando pode prejudicar seu desejo de participar desse relevante processo democrático”, alertou.

COEDE/PR

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência é composto por 12 conselheiros da sociedade civil. Podem se candidatar instituições que atuam nas áreas de deficiência física; deficiência auditiva e/ou surdez; deficiência intelectual; deficiência visual; transtorno do espectro autista e múltiplas deficiências. O regulamento do processo com mais informações como cronograma e lista de documentos necessários para inscrição, está na página do Coede/PR.

Agência Estadual de Notícias