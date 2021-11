Homem tenta agredir mulher com um facão

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, no jardim Santa Nilce, em Campo Mourão. Foi por volta das 15h30 de ontem, quando os policiais receberam informação que um homem armado com facão estaria tentando agredir familiares.

No local, a esposa do acusado relatou que ele chegou em casa embriagado e estaria conversando pelo celular com outra mulher. Segundo ela, ao questioná-lo, o marido teria investido contra ela com um facão, sendo então contido por seus filhos.

Devido a intervenção dos filhos, ela não se feriu. A mulher foi orientada sobre os procedimentos e a PM registrou o Boletim de Ocorrência.