Município abre processo seletivo para 13 vagas e formação de cadastro reserva

A Prefeitura de Campo Mourão abre nesta segunda-feira, 29, o Processo Seletivo Simplificado – PSS destinado ao preenchimento de 13 vagas e formação de cadastro de reserva, no quadro de servidores do Município. As inscrições seguem até 12 de dezembro e serão feitas exclusivamente online, por meio do endereço eletrônico https://g-ale.net/pss/

Os cargos de que trata o presente Edital são: Agente Administrativo, Ajudante Geral, Auxiliar de Serviços Gerais, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico ESF, Médico Pediatra, Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Recepcionista de UBS, Técnico em Informática e Terapeuta Ocupacional. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 12,2 mil.

O processo se dará em uma única etapa, na qual o candidato fará envio da documentação solicitada e passará por prova de títulos. O edital tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12. As nomeações devem ocorrer conforme a demanda e por ordem de classificação.

Mais informações no edital publicado na edição ordinária do Diário Oficial de Campo Mourão, Edição 2731 disponível em https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial.