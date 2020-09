Homem se apresenta na delegacia e confessa homicídio em lava-jato

Um rapaz de 33 anos, investigado pela Polícia Civil como principal suspeito do assassinato de Anselmo Fernandes dos Santos, 29 anos, morto a tiros em seu lava-jato, no centro de Campo Mourão, se apresentou hoje na delegacia. Ele foi até a delegacia após saber que estava sendo procurado pela policia. Inicialmente negou o crime, mas depois acabou confessando. Após ser interrogado, foi liberado..

O crime ocorreu na tarde do dia 12 deste mês, na rua avenida Goioerê, quase esquina com a rua São Paulo. Para o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues é mais um crime elucidado na cidade.

“Foi mais um crime solucionado pela nossa equipe de Homicídios. Ao se apresentar ele confessou a autoria do crime, descreveu os detalhes e falou sobre a motivação, que seria dívida por drogas”, contou o delegado.

Identificado pelas iniciais T.R.G., o rapaz admitiu que matou porque vinha sendo cobrado e agredido pela vítima por não ter dinheiro para sanar as dívidas com drogas. T.R.G contou que é viciado em crack.

“Ele disse que devia para o Anselmo e era cobrado constantemente por ele, inclusive revela que sofria agressão física por não ter como saldar as dívidas. Diante dessa situação, alega que foi ao lava-jato onde matou o Anselmo, com vários tiros de pistola”, relatou o delegado.

A vítima, que era proprietária do lava-jato, foi executada dentro do carro de um cliente, que limpava. Depois do crime, T.R.G. disse que saiu de moto, mas no caminho acabou sofrendo uma queda. A arma, que estava entre suas pernas, caiu e teria sido deixada no local.

A moto ele teria levado até uma estrada, entre Peabiru e Araruna, onde ateou fogo no veículo. “O que sobrou dessa moto foi apreendido e levado para a delegacia de Peabiru. Ela será trazida para a delegacia de Campo Mourão para averiguação. Já arma, que ele diz ter deixado no local do acidente, não foi apreendida”, afirmou Rodrigues.

Ainda segundo o delegado, as investigações vão continuar para apurar se há outros elementos relacionados a esse homicídio.