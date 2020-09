Senac Campo Mourão oferta curso gratuito de Vendedor

O Senac Campo Mourão está ofertando gratuitamente à população, 35 vagas para o curso de Vendedor. As aulas iniciam no dia 5 de outubro e acontecerão de segunda a sábado, das 19h às 22h de forma remota. O período para candidatar-se a uma vaga vai até o dia 29 de setembro.

A oferta foi demandada pelos Sindicatos Patronais da Fecomércio que se preocupam com a retomada da economia e vislumbram as vendas de natal como uma alternativa. O Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam), é parceiro do Senac na oferta.

O objetivo é qualificar profissionais na área de vendas no comércio de atacado e varejo, seja presencial ou no e-commerce, ajudando assim na retomada da economia. “Vamos capacitar os nossos vendedores para as vendas de final de ano. Vamos obedecer ao calendário escolar do estado, mas não podemos ficar parados em um momento como esse, por isso estamos adotando o ensino remoto, que permite a interação do aluno com o instrutor”, explicou o diretor regional do Senac PR, Vitor Monastier.

Serão 160 horas de aulas divididas em quatro módulos: Planejar e organizar ações de vendas; Realizar a venda; Realizar ações de pós-venda e Projeto Integrador. “Como o curso será remoto qualquer pessoa que se enquadre nos pré-requisitos do PSG pode se inscrever, independente se na cidade tem ou não uma unidade do Senac.

Nós trabalhamos com o desenvolvimento de competências dos nossos alunos, assim garantimos a qualidade do ensino indiferente da modalidade”, destacou a diretora de educação e tecnologia do Senac PR, Denyze Ruckl.

Para garantir uma vaga é preciso possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos federal, esse é um dos pré-requisitos do Programa Senac de Gratuidade (PSG), modalidade que o curso de vendedor está sendo ofertado.

A inscrição pode ser feita pelo site: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000099 . Mais informações pelo telefone (44) 3518-5600 ou (44)98456-4525.