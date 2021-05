Homem se apresenta e confessa assassinato ocorrido no fim de semana em Campo Mourão

Após tomar ciência que a Polícia Civil estava a sua procura, o homem que matou Angelo Claudio Lino, 28 anos, no último sábado, se apresentou na delegacia de Campo Mourão, nesta quarta-feira. Acompanhado de seu advogado, ele confessou a autoria.

Segundo a polícia, os detalhes do crime repassados pelo suspeito de 40 anos, foram de encontro aos dados obtidos durante as diligências realizadas pela equipe de homicídios da 16ª Subdivisão Policial.

Conforme relatou no depoimento, ele disse que bebia com a vítima em um bar, mas acabaram se desentendendo ao saírem do estabelecimento. Lino, segundo ele, o atacou com uma faca.

Após conseguir se livrar do ataque, ele disse que revidou, matando a vítima por esganadura, e causando lesões em seu crânio por choque com o asfalto. O veículo modelo Fiat Uno, citado por testemunhas e de posse do agressor será periciado posteriormente.

O corpo de Lino foi encontrado por volta das 21h50 de sábado, na rua Juriti, no Parque Industrial, com ferimentos na cabeça. A equipe do Samu chegou a ser deslocada para o local, mas o jovem já estava morto.

Assim que o corpo foi identificado, a polícia constatou que Lino era ex-presidiário. Foi condenado a doze anos por crime de homicídio e saiu da cadeia após cumprir sete anos da pena.