CM/Futsal estreia nesta quinta na Copa do Brasil, jogando em MS

Fazendo história no futsal brasileiro, depois de iniciar sua caminhada na Liga Nacional em 2019, o Campo Mourão Futsal fará sua estreia em mais uma competição nacional. O clube mais tradicional do Paraná entra em quadra nesta quinta-feira (06), às 20h00 (horário de Brasília), contra a APAEFS, de Dourados (MS), em seu primeiro jogo pela Copa do Brasil. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), e reúne equipes de 15 estados. O jogo da volta está marcado para o dia 15 de maio, quando Campo Mourão recebe a APAEFS, às 19h00, na Arena UTFPR (Belin Carolo). Quem se der melhor nos dois confrontos avança para a próxima fase.

CONFIANÇA

Para o técnico Wesley Szabo, o Alemão, será fundamental fazer um bom jogo em Dourados, para decidir em casa. “Estamos nos preparando para uma decisão, e trazer um bom resultado de lá será importante para garantir a classificação dentro de casa. Vamos enfrentar uma equipe que não conhecemos, mas que foi campeã do seu Estado em 2019. Com certeza é um adversário de qualidade e temos de estar preparados”, enfatiza o treinador mourãoense.

SISTEMA DE DISPUTA

Classifica a equipe de vencer pelo menos um jogo e empatar outro. Se houver empate nos dois jogos ou uma vitória para cada lado a classificação será decidida na prorrogação. Em caso de empate novamente no tempo extra, haverá cobrança de penalidades.

BAIXAS

Para a estreia, Campo Mourão ainda não poderá contar com o pivô Fabinho, que segue em recuperação final de cirurgia no tornozelo. Outro que pode ficar de fora é o ala Darici, se recuperando de lesão.

O próximo compromisso do carneiro tricolor está marcado para o dia 12 de maio, uma quarta-feira, quando enfrenta o Umuarama, também fora de casa, pelo Paranaense Série Ouro.