Homem que matou criança na Vila Rural é preso pela Polícia Militar

O homem de 37 anos, que sofre de esquizofrenia e que na tarde de sexta-feira matou um menino de 10 anos esfaqueado, na Vila Rural de Campo Mourão, foi preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo.

Ele foi visto caminhando pela rua Engenheiro Mercer, esquina com a avenida Jorge Walter por moradores, que acionaram a Polícia Militar. Detido, ele foi encaminhado para a delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado desarmado e com a mesma roupa que estaria usando no dia do crime. Estava calmo e não reagiu à prisão.

O CRIME

O crime ocorreu no final da tarde de sexta-feira, na Vila Rural Flor do Campo, na saída para Araruna. O menino estava brincando com outras crianças em frente à residência do agressor, que teria surtado com a presença delas.

Armado com uma facada ele pegou uma das crianças pelo braço e a feriu com vários golpes. O Siate chegou a encaminhar o garoto para a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O homem fugiu em seguida e desde então a Polícia Militar tentava fazer a prisão. A morte do garoto chocou os moradores da Vila Rural.