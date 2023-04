Homem procurado pela justiça por homicídio é preso pela PM em CM

A Polícia Militar prendeu na tarde dessa terça-feira um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, em Campo Mourão.

Uma equipe policial fazia patrulhamento tático pelas imediações do Parque de Exposições quando avistou um veículo Ford/Fiesta Sedan, transitando no sentido contrário pela rodovia PRC-158, no sentido Campo Mourão a Peabiru.

Ao avistar a viatura, o rapaz realizou uma manobra brusca atravessando a pista, acessando o bairro e aumentando a velocidade de maneira injustificada. A equipe realizou a aproximação e utilizando-se dos sinais sonoros e luminosos deu voz de abordagem ao veículo.

O motorista foi identificado pelas iniciais C.D. da S., o qual foi submetido a busca pessoal. No entanto, nenhum ilícito foi localizado inicialmente, porém, em consulta junto ao Sistema Sesp/Intranet foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão expedido 1ª Vara Criminal de Campo Mourão, por homicídio. A PM encaminhou o rapaz para a delegacia para os devidos procedimentos.