De virada, CM/Futsal vence o Marreco fora de casa e assume a vice-liderança do grupo no Paranaense

Em jogo de superação e muitos gols, o Campo Mourão Futsal venceu o Marreco, de Francisco Beltrão, na noite desta terça-feira (04), numa virada espetacular no sudoeste do estado, pelo Paranaense Série Ouro. Depois de estar perdendo por 4 a 1, o time mourãoense surpreendeu o adversário no segundo tempo, virou o placar para 6 a 4 e garantiu um importante resultado fora de casa. O Marreco ainda marcou o gol no final da partida, encerrando em 6 a 5.

Inspirado, o ala/pivô Tom foi o artilheiro da noite anotando três gols para Campo Mourão. Gui Lima, Lion e Sol Sales marcam os outros três.