Homem motivado por ciúmes provoca confusão, é desarmado e leva facãozadas em Roncador

Um homem foi ferido com golpes de fação na cidade de Roncador nesse fim de semana, em uma briga motivada por ciúmes.

A Polícia Militar foi informada por um morador alegando que estava em sua residência acompanhado de um amigo, quando o suspeito chegou ao local motivado por ciúmes de sua atual companheira, ex-mulher do solicitante. De acordo com as informações, o indivíduo tentou agredir o morador e seu amigo utilizando o facão.

Diante da situação, houve luta corporal, momento em que as vítimas conseguiram desarmar o autor e golpeá-lo no braço direito e na região da cabeça. Em seguida, o autor e uma das vítimas, que também sofreu escoriações, foram socorridos pela ambulância do município. No entanto, um deles acabou se evadindo do hospital após receber suturas, antes mesmo de receber alta médica.

Com base nas informações, a equipe policial realizou diligências e localizou o o ferido na residência de sua mãe. Ele foi novamente encaminhado ao atendimento médico, onde recebeu nova sutura na cabeça, já que ainda apresentava sangramento.

Posteriormente, todos os envolvidos foram conduzidos até a cidade de Iretama, para as providências cabíveis junto à autoridade policial.