Polícia Militar prende trio envolvido em furto e receptação em Campo Mourão

Na manhã deste domingo, 17, a Polícia Militar, de posse de informações sobre um furto ocorrido em um mercado, no Lar Paraná, em Campo Mourão, realizou patrulhamento e conseguiu abordar dois homens, de 29 e 43 anos. Ambos confessaram a autoria do crime, relatando detalhes da ação e indicando onde e com quem estariam os produtos furtados.

Com base nas informações, a equipe localizou um terceiro envolvido, de 24 anos, apontado como receptador. Com ele foram encontradas as mercadorias furtadas, além de 36 maços de cigarros de diversas marcas (Classic, Eight, Rodeo e Rothmans), uma porção de maconha (5,8 gramas), uma pedra de crack e uma sacola contendo moedas no valor de R$ 57,95. Também foi apreendido um celular, suspeito de ser utilizado na negociação de produtos de furto.

Diante dos fatos, os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os objetos apreendidos, à 16ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.