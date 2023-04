Homem morre vítima de espancamento em Campo Mourão

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão. A vítima é homem, ainda não foi identificado, que foi espancado ontem. Ele foi encontrada por moradores no vestiário do campinho de futebol, na Vila Cândida, região do jardim Lar Paraná.

Foi o sétimo assassinato do ano em Campo Mourão. Com ferimentos por todo o corpo, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro.

No entanto, devido a gravidade dos ferimentos ele acabou morrendo. A Polícia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime. O local do crime costuma ser frequentado por usuários de drogas, situação que pode motivado o crime.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Como não portava documentos, o homem não foi identificado.