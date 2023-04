Crianças do Projeto Karatê Social recebem ovos de Páscoa

Alunos do Projeto Karatê Social, que moram no Conjunto Fortunato Perdoncini, foram presenteados pela Associação Dojo de karatê com ovos de Páscoa. A entrega dos ovos aconteceu na última quinta-feira (30). O chocolate usado na produção dos ovos foi adquirido com recursos do Programa Nota Paraná.

A iniciativa contou com ajuda da moradora do bairro, Luceni Boquai, que confeccionou os ovos. De acordo com o coordenador do projeto, Sebastião Galdino (o Tião do Karatê), a população pode incentivar ações como esta, doando sua Nota Fiscal (sem colocar o CPF na nota) para a Associação nos estabelecimentos parceiros.

Para participar do Projeto Karatê Social, as crianças e adolescentes têm que estar matriculados nas escolas. E devem procurar a Secretaria das unidades e solicitar a autorização, que deve ser assinada pelos pais ou responsáveis. As aulas acontecem em regime de contraturno escolar. Mais informações tratar com o Tião do Karatê, pelo telefone: (44) 99861-0216.