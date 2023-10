Homem morre atingido por árvore enquanto trabalhava no corte de eucaliptos

Um homem de 43 anos morreu vítima de acidente de trabalho, na comunidade Águas de Jurema, no município de Iretama. Ele fazia o corte de eucaliptos em uma propriedade, quando acabou sendo atingido na cabeça por uma das árvores.

O incidente ocorreu pouco depois das 19h dessa sexta-feira, 20. Uma equipe do Samu foi acionada, mas ao chegar ao local já encontrou a vítima sem vida.

O corpo do homem, que não havia sido identificado, foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. A Polícia Civil e Científica também estiveram no local para coleta de dados e apuração sobre as circunstâncias do acidente.