Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é assassinado em CM

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste domingo (7) em uma estrada rural na região do Barreiro das Frutas, em Campo Mourão. A vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na cabeça, o que levanta a suspeita de execução. Foi o 16º homicídio do ano em Campo Mourão.

De acordo com informações, populares que passavam pelo local perceberam a vítima caída e acionaram o SAMU. As equipes de resgate estiveram na estrada, mas apenas puderam constatar o óbito. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada, isolou a área até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizaram a perícia e levantamentos preliminares.

Há indícios de que a vítima tenha sido arrastada até o ponto onde foi localizada. O homem usava tornozeleira eletrônica, o que deve auxiliar a polícia na identificação. Segundo os investigadores, esse dado poderá facilitar também a apuração sobre a rotina e os últimos deslocamentos do monitorado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão, onde ficará à disposição para reconhecimento por familiares. A Polícia Civil abriu investigação para apurar a autoria e a motivação do crime.