Homem é encontrado morto a tiros na área rural de Campo Mourão

Campo Mourão acaba de registrar mais um homicídio na manhã deste domingo, 7. O 11º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via 190, informando sobre a presença de uma pessoa em óbito na zona rural de Campo Mourão.

No local indicado, a equipe policial encontrou um homem caído em via pública, aparentemente vítima de disparos de arma de fogo e já sem sinais vitais. A morte foi confirmada pela equipe do SAMU, que também se deslocou para a ocorrência.

A área foi isolada e preservada até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizam os procedimentos de perícia e investigação. Mais informações em breve.