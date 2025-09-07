Homem é encontrado morto a tiros na área rural de Campo Mourão
Por Clodoaldo Bonete em 7 de setembro, 2025 às 10:20
Campo Mourão acaba de registrar mais um homicídio na manhã deste domingo, 7. O 11º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via 190, informando sobre a presença de uma pessoa em óbito na zona rural de Campo Mourão.
No local indicado, a equipe policial encontrou um homem caído em via pública, aparentemente vítima de disparos de arma de fogo e já sem sinais vitais. A morte foi confirmada pela equipe do SAMU, que também se deslocou para a ocorrência.
A área foi isolada e preservada até a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizam os procedimentos de perícia e investigação. Mais informações em breve.
Idoso é encontrado inconsciente e gravemente ferido em incêndio a residência em CM