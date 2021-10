Homem mata mulher e comete suicídio na frente do filho de 5 anos em Corumbataí do Sul

Um homem identificado a principio apenas por Reginaldo matou a esposa com um tiro e em seguida tirou a própria vida, na área rural de Corumbataí do Sul. A tragédia ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (13), no bairro Santo Antônio.

De acordo com informações apuradas pela Coluna do Rato, tudo aconteceu na frente do filho do casal, de apenas cinco anos. A mulher, identificada por Patrícia Gouveia, idade não divulgada, teria levado ao menos três tiros e morreu no local.

Ainda segundo a reportagem da Coluna do Rato, o casal tinha mais duas filhas, de 16 e 17 anos. Elas estavam estudando na cidade de Corumbataí do Sul e foram avisadas do crime pelo irmão de 5 anos, que teria usado o telefone celular dos pais.

A Polícia Militar e a Civil foram acionadas e se deslocaram até a propriedade rural, bem como o Conselho Tutelar. Informações ainda a ser apuradas, dão conta de que o homem não estaria aceitando o fim do casamento e por isso cometeu essa atrocidade.

Os corpos deverão ser recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, enquanto os três filhos do casal deverão ficar sob os cuidados dos avós.

Fonte: Coluna do Rato