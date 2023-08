Homem mata mulher com facada na barriga na região

Mais um crime bárbaro de feminicídio foi registrado nesta segunda-feira, 14, na região. Rosana Ferreira dos Santos, 41 anos, foi morta com uma facada na barriga, desferia pelo próprio companheiro, no distrito de Paraná do Oeste, em Meira Sales.

O crime aconteceu na Rua Riachuelo, e o agressor foi preso ainda na tarde de ontem, em uma unidade básica de saúde do município, onde a mulher foi atendida inicialmente.

De acordo com as informações, após esfaquear a mulher, ele começou a gritar por socorro e uma pessoa que estava passando na rua acionou a ambulância da Secretaria de Saúde de Moreira Sales.

Rosana foi encaminhada ao pronto atendimento de Moreira Sales e um helicóptero do Samu chegou a ser acionado para transportá-la a um centro maior, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 16 horas.

A Polícia Militar foi até o pronto atendimento de Moreira Sales, onde a mulher estava sendo atendida e prendeu o autor do crime, que ainda estava no local acompanhando a vítima que até aquele momento ainda permanecia viva. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Goioerê.

Com informações: Goionews