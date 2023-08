Iluminação de LED já atinge mais de 30 por cento de Campo Mourão

A instalação de lâmpadas de LED atingiu na semana passada 32 por cento das vias públicas de Campo Mourão. Praticamente toda a área central e vários bairros já foram contemplados. Nesta semana o serviço será realizado na Perimetral Tancredo Neves e no distrito de Piquirivaí.

O investimento do município, com aprovação do Poder Legislativo, é de R$ 16 milhões, a ser realizado em um prazo de dois anos. Pelo estudo realizado, a implantação de luminárias de LED garante uma economia de 60 a 70 por cento no consumo.

“À medida que vamos trocando, a conta vai baixando. Em pouco tempo a obra se paga e disso em diante é lucro para o município investir em outras áreas”, analisa um dos responsáveis pela empresa que executa o serviço.

O sistema de iluminação também é requisito inicial para a cidade passar para o patamar de smart city (cidade inteligente). Com a substituição das lâmpadas tradicionais de vapor de sódio, a iluminação pública tornou-se a porta de entrada para sistemas inteligentes nas cidades.