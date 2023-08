Homem leva tiro no rosto, em Roncador, e pai da namorada é suspeito

Um rapaz foi baleado na região da face na cidade de Roncador, por volta das 20h40 dessa quinta-feira, 16. Testemunhas relataram para a Policia Militar que o autor do crime seria o pai da namorada da vítima que não aceita o relacionamento entre os dois.

Após ser informada do atentado, a equipe da PM localizou o rapaz sentado em frente à Paróquia São Pedro, todo ensanguentado, confuso e sendo aparado por uma mulher.

Rapidamente ele foi encaminhado ao hospital municipal de Roncador para avaliação médica. Apesar de estar consciente a vítima foi transferida para um hospital de Campo Mourão para a realização de exames complementares.

Populares disseram para a equipe policial que a motivação do crime seria que o autor não aceita o relacionamento de sua filha com a vítima. Os policiais fizeram diligências e patrulhamento pela cidade, mas o autor do crime não foi localizado.