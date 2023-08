Quadrilha assalta ônibus na rodovia PR-317, em Floresta

Quatro bandidos assaltaram um ônibus com dez passageiros no início desta madrugada, na rodovia PR-317, entre Floresta e Engenheiro Beltrão, próximo ao Rio Ivaí. Ao tomar conhecimento do roubo, policiais rodoviários de Floresta e Maringá foram ao local e encontraram o coletivo e as vítimas na praça desativada de pedágio de Floresta.

O ônibus, com placas de Pelotas-RS, fazia o itinerário Carazinho-RS e São Félix do Xingu-PA. De acordo com os relatos fornecidos pelo motorista e pelos passageiros, por volta de 00h30, o veículo foi abordado por quatro criminosos não identificados enquanto transitava na PR-317.

Os assaltantes obrigaram dois deles a entrar no ônibus, levando-o até uma plantação de milho próxima, onde procederam ao roubo. Durante o ocorrido, os criminosos reviraram o bagageiro do ônibus e saquearam pertences pessoais dos dez passageiros a bordo, além de roubarem aproximadamente R$ 7.600,00 em dinheiro.

As vítimas não souberam fornecer detalhes sobre as características do veículo dos assaltantes, como placa, cor ou modelo, tampouco informações sobre suas vestimentas.

Após a ação, os indivíduos fugiram do local em direção desconhecida. O ônibus e passageiros foram encaminhados ao posto da Polícia Rodoviária de Floresta, onde um boletim de ocorrência foi registrado.