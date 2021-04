Homem fere mulher com golpe de garrafa de cachaça

Uma mulher de 37 anos foi ferida com uma garrafada na cabeça, enquanto bebia cachaça com o companheiro, no jardim Modelo, em Campo Mourão. O fato ocorreu no final da tarde deste domingo, na rua Jasmim. Ela também sofreu um corte profundo em dos braços e acusou o homem de ter causado o ferimento com uma faca, porém, a polícia vai apurar os fatos.

A vítima relatou aos policiais que passou a conviver com o homem há cerca de um mês. Neste domingo, ambos bebiam em uma residência, quando ela foi tirar satisfações com o companheiro, ao perceber que ele conversava com sua irmã. Os ânimos se exaltaram, e o agressor pegou uma garrafa de cachaça a qual quebrou na cabeça da vítima.

Ainda segundo ela, o homem a atacou com uma faca, cortando o seu braço. Esse fato, porém, não foi confirmado pela irmã que presenciou a cena. Ferida, ela correu em busca de socorro em direção à rodovia PR 158. A Polícia Militar e o Samu foram acionados e a mulher foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O agressor não foi localizado.