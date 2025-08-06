Contribuintes que parcelaram pagamento do IPTU devem ficar atentos aos vencimentos

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Campo Mourão alerta aos contribuintes que optaram pelo pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para ficarem atentos aos prazos de vencimento. No primeiro semestre o município arrecadou cerca de 60 por cento da previsão para o exercício atual.

“Tem contribuintes que parcelam em 10 vezes e efetuam o pagamento de apenas uma ou duas parcelas. Por isso estamos alertando sobre a obrigação legal do pagamento, que uma vez em dia proporciona benefícios ao contribuinte para o próximo exercício”, adverte o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto da Silva.

Pagar o IPTU em dia traz vantagens diretas para o contribuinte. Um dos principais benefícios é o desconto de 10% no imposto do exercício seguinte. Pagar na data correta também evita a aplicação de multas e juros por atraso. Em 2025, já foram concedidos mais de R$ 3 milhões em descontos para os contribuintes que optaram pelo pagamento à vista.

O valor arrecadado com o IPTU é essencial para manter os serviços públicos prestados à população em todas as áreas. Para mais informações ou regularização de débitos, o contribuinte pode procurar o setor de tributação ou acessar o portal oficial da Prefeitura.