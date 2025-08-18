11º BPM cumpre diversos mandados de prisão na região

A Polícia Militar do Paraná, por meio das equipes do 11º Batalhão, realizou uma série de prisões em municípios da região neste fim de semana. As ações foram resultado de patrulhamentos estratégicos e de informações repassadas pelo serviço de inteligência.

Em Campo Mourão, na sexta-feira (15), foram detidos: um homem de 37 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, com mandado expedido pela 1ª Vara Criminal; outro de 29 anos, com mandado de prisão civil emitido pela Vara de Família e Sucessões; um rapaz de 30 anos, com mandado expedido em julho deste ano; um homem de 39 anos, com mandado por tráfico de drogas, e um indivíduo de 34 anos, que além de descumprir medida protetiva e agredir a esposa e a filha, também tinha mandado de prisão em aberto.

No município de Mamborê, dois homens foram presos: um de 31 anos, que havia rompido a tornozeleira eletrônica e possuía mandado expedido pela Vara Única local, e outro de 23 anos, com pendências judiciais por lesão corporal, furto e corrupção de menores.

Outra mandado foi cumprido em Peabiru com a prisão de um homem de 48 anos. Contra ele havia mandado expedido no início de agosto.

Já em Quinta do Sol, no sábado (16), a PM prendeu um homem de 36 anos que tinha dois mandados de prisão em aberto — um por ameaça e outro de prisão civil.

As prisões continuaram na cidade de Araruna, onde os policiais cumpriram mandado de prisão civil contra um homem de 47 anos, após confirmação via Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões.

Por fim, no domingo (17), durante policiamento em um evento festivo em Nova Cantu, um homem com mandado de prisão em aberto foi localizado e conduzido ao DEPEN de Campina da Lagoa.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar em retirar de circulação indivíduos com pendências judiciais, garantindo maior segurança à comunidade. O 11º BPM segue atuando de forma firme e integrada com o Poder Judiciário e demais forças de segurança, intensificando operações em toda a região.