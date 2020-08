Homem embriagado é preso por ameaçar amásia

A Polícia Militar encaminhou para a delegacia um homem de 68 anos, acusado de ameaçar a amásia, de 63. A ocorrência foi registrada por volta das 19h45 desta segunda-feira, na avenida Jorge Walter, quase esquina com a rua Panambi.

Segundo as informações, o homem mora e cuida de um clube de mães no local. No início da noite de hoje, a mulher acionou a PM após receber ameaças do companheiro.

No local, os policiais encontraram o suspeito embriagado. Ele foi conduzido para a delegacia para os esclarecimentos sobre a denúncia.