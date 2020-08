Alugar imóvel em Londrina sem fiador é seguro?

Alugar imóveis em Londrina sem fiador é uma prática que tem se tornado cada vez mais comum. De fato, as pessoas tem intensificado a procura por outras modalidades de garantias locatícias e até mesmo locar espaços diretamente com o proprietário.

Mas no que consiste o aluguel com fiador? Como funciona essa garantia locatícia? Quais são as suas vantagens e desvantagens? É seguro alugar sem fiador? Quais os outros tipos de garantia locatícia possíveis? É o que será abordado adiante.

No que consiste e como funciona a locação com fiador?

O fiador é uma das modalidades de garantia locatícia, ou seja, um recurso que é utilizado como forma de garantir a segurança da transação para ambas as partes envolvidas, mas sobretudo para o locador.

Ele nada mais é do que uma pessoa que dará suporte para o locador no contrato de locação. É ele que, caso o locatário acabe se tornando inadimplente, deverá pagar o aluguel. Esse fiador precisa ter um perfil bem delimitado e específico, conforme pode ser observado abaixo:

Ser alguém próximo do locatário, que tenha disposição para assumir os riscos inerentes à transação;

Possuir uma renda mensal três vezes maior do que o valor do aluguel desejado;

Não possuir o CPF registrado no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, SCPA Boa Vista, entre outros;

Não ter nenhum inquilino;

Não ser fiador de nenhum outro imóvel;

Ser dono de um imóvel próprio como garantia, geralmente quitado e muitas vezes na cidade onde está o imóvel a ser alugado;

No caso de inadimplência do locatário, deverá assumir a quitação da dívida.

Estar disponível para realizar algumas ações de cunho burocrático.

No entanto, como já se deve ter notado, é muito difícil encontrar pessoas com esse perfil e que aceite ser fiador, dado que envolve riscos sérios.

Alugar imóvel sem fiador não só é possível, como também é seguro, bem porque, conforme citado, existem outros tipos de garantia locatícia.

As opções de garantia locatícias possíveis são as seguintes:

Seguro fiança

Caução

Cessão fiduciária

Cartão de crédito

Título de capitalização

Observe adiante como funciona cada uma das modalidades de garantia locatícia.

A caução

Além de pagar normalmente o aluguel mês a mês, o locatário precisa depositar um valor correspondente a, no máximo, três meses de aluguel em uma poupança conjunta. Esse dinheiro todo é devolvido para o inquilino no final do contrato, caso ele cumpra seus compromissos com a locação rigorosamente em dia.

Essa é uma das modalidades de garantia locatícia mais usada em diversas cidades espalhadas pelo país, inclusive nas capitais. Uma vantagem dessa garantia é que o locatário poderá reaver esse dinheiro, com as devidas correções pelo rendimento da poupança.

Entretanto, não é fácil conseguir dinheiro o bastante para cobrir três vezes o valor do aluguel. É uma soma que definitivamente pesa no bolso do indivíduo. Ademais, há donos de imóveis que ultrapassam os limites definidos na lei e demandam uma caução correspondente a até cerca de seis aluguéis.

Além do depósito em conta, a caução de casas para alugar em Londrina pode ser um carro devidamente registrado no nome do inquilino ou então um imóvel, que podem ser entregues ao proprietário caso o usuário fique devendo o aluguel.

O seguro-fiança

Quando você adquire um produto de uma seguradora, caso haja alguma intempérie, um imprevisto, ela bancará o aluguel para você. Assim como ocorre com qualquer outro tipo de seguro, o locatário paga por isso, mas também não receberá o dinheiro de volta depois.

As seguradoras estabelecem cada qual o seu preço. No entanto, de modo geral, o custo oscila entre uma e duas vezes e meia o valor da locação. Ou seja, o preço do seguro-fiança se altera de acordo com a seguradora, o tamanho da cobertura contratada e o perfil do locatário. Sendo assim, vale a pena fazer uma pesquisa antes de selecionar a seguradora.

Além de servir para custear o valor do aluguel e os potenciais multas em atraso para o dono do imóvel, o seguro pode igualmente cobrir a realização de pinturas, condomínio, danos feitos ao imóvel e o IPTU.

Geralmente, o valor do seguro-fiança é mais em conta do que a caução, além do fato de que este seguro-fiança pode ser parcelado. Entretanto, sua desvantagem reside no fato de que esse valor pago não é devolvido para o locatário.

Aquele que contrata o seguro é o locatário, por essa razão é que ele que fica encarregado de escolher a seguradora. De forma alguma o dono do imóvel ou a imobiliária podem obrigar o inquilino a contratar seguro-fiança com uma empresa específica ou mesmo contratar um seguro específico. Todavia, o beneficiário desse seguro é o locador.

Para a elaboração da apólice do seguro-fiança, o locatário deverá passar por uma análise de crédito. Nessa análise, confere-se se o inquilino possui o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito e se ele realmente tem condições financeiras de bancar o aluguel proposto.

Esse é o tipo de garantia mais adorado pelos donos de imóveis. A propósito, existem até mesmo proprietários e imobiliários que já não aceita mais a caução como garantia, pois consideram que o valor da caução é insuficiente para dar conta da eventual inadimplência dos locatários.

Título de capitalização, fundo de investimento e cartão de crédito

A cessão fiduciária é um outro tipo de garantia locatícia. O locatário adquire quotas de fundos de investimento. Caso um inquilino não pague o aluguel de apartamento em Londrina, o proprietário do imóvel pode solicitar que as cotas desse fundo de investimento grandes o bastante para pagar a dívida sejam transferidas para o nome dele.

Por fim, o cartão de crédito também pode ser usado como garantia locatícia. Nesse caso, o valor do limite deve ser X vezes maior que o valor do aluguel (depende da duração do contrato), valor esse que pode ser parcelado.

Agora você sabe não apenas que aluguel sem fiador é seguro, mas também conhece outros tipos de garantia locatícia.