PCPR cumpre 121 mandados contra organização envolvida no tráfico de drogas em três estados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas nesta quinta-feira (25) para cumprir 121 ordens judiciais contra uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O grupo criminoso movimentava aproximadamente R$ 1 milhão por semana e utilizava pessoas físicas e jurídicas para lavagem de dinheiro.

São 29 mandados de prisão preventiva, 51 de busca e apreensão, 16 ordens de bloqueio de veículos, 5 sequestros de bens de imóveis e 20 ordens de bloqueio de valores.

A ação acontece simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Foz do Iguaçu; São José e Itapema, em Santa Catarina; e Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense.

As investigações tiveram início a partir de um flagrante constatado em agosto de 2022 no Bairro Alto, em Curitiba. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e 15 quilos de cocaína apreendidos.

De acordo com as investigações, o grupo é responsável pelo abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas e pela remessa de grandes quantidades de entorpecentes a traficantes associados ao grupo, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.