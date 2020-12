Homem embriagado é hospitalizado com ferimento

Um homem em estado de embriaguez foi atendido por equipes do Samu e Siate, com um corte profundo no corpo na madrugada desta quinta-feira, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi informada de que ele havia sido vítima de esfaqueamento, porém um outro rapaz encontrado no local disse que a vítima havia caído sobre cacos de vidros.

O fato ocorreu por volta da 01h40 de hoje, na rua Tarumã, quase esquina com a avenida Manoel Nogueira, no jardim Lar Paraná. O homem foi atendido por equipes do Siate e Samu e encaminhado ao hospital. A polícia vai averiguar o caso.