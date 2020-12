Educação prorroga mandatos de diretores de colégios estaduais

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte vai prorrogar o mandato dos atuais diretores e diretores auxiliares das escolas estaduais até 09 de julho de 2021

Os atuais mandatos encerrariam no fim deste ano, mas as eleições marcadas para 09 de dezembro – que definiriam os novos gestores para o período de 2021 a 2024 – foram suspensas por decisão liminar da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. A data da nova eleição será anunciada posteriormente e deverá acontecer no primeiro semestre de 2021.

Os atuais diretores e diretores auxiliares poderão optar pela não prorrogação de seu mandato, comunicando a decisão ao chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), via e-mail, até esta sexta-feira (18).

Nas instituições de ensino em que não houver prorrogação dos mandatos, a Secretaria da Educação fará a indicação do diretor e do diretor auxiliar com base no artigo 9º da Lei nº 18.590, de 13 de outubro de 2015. Diretores e diretores auxiliares que não se adaptaram à gestão escolar no sistema de aulas não presenciais, adotadas desde o início de abril, não terão os mandatos renovados.

Mais de 90% das 1.851 chapas inscritas nas eleições suspensas participavam como chapa única no processo.

Agência Estadual de Notícias