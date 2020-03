Integrado suspende aulas a partir desta terça-feira devido ao Coronavírus

O A Comissão Permanente de Prevenção ao Covid-19 do Centro Universitário Integrado se reuniu, na tarde de segunda-feira (16), e decidiu pela suspensão das aulas da Instituição a partir desta terça-feira (17). O Integrado optou por realizar a ação de forma preventiva, já que Campo Mourão não teve nenhum caso de Coronavírus confirmado até o momento.

Na segunda-feira (16), as atividades discentes foram facultativas, ou seja, o acadêmico que não se sentiu confortável, ou apresentou algum sintoma da doença, teve a opção de ficar em casa, conforme orientação do Ministério da Saúde. Apesar das atividades ocorrerem normalmente na segunda-feira, as faltas foram abonadas.

Já a partir desta terça-feira (17), as atividades presenciais serão suspensas, sendo que, na segunda-feira (23) estão previstas a disponibilização de atividades remotas, 100% on-line (até segunda ordem). Os professores enviarão as atividades através do Portal do Aluno, para que as aulas dos estudantes e o ano letivo não sejam prejudicados.

Desta forma, as atividades e projetos de extensão realizados na Unidade Serviços do Integrado também estão suspensas a partir desta terça-feira (17): Clínica de Nutrição, Unidade de Psicologia Aplicada, Núcleo de Práticas Jurídicas, Clínica de Estética. O mesmo se aplica à Farmácia Comunitária, ao Ambulatório Integrado e ao Centro Veterinário Integrado (Unidade Câmpus).

EAD

Para os acadêmicos da Educação a Distância (EAD) do Centro Universitário Integrado, as provas presenciais também estão suspensas e deverão ser realizadas de forma on-line.

COLÉGIO INTEGRADO



Já as aulas do Colégio Integrado serão suspensas a partir de quinta-feira (19), por tempo indeterminado. Nesta terça (17) e quarta-feira (18) as aulas serão facultativas.

Reforçamos a importância do bom senso a toda a comunidade acadêmica, para que se atentem às recomendações de prevenção amplamente divulgadas pelos órgãos de saúde e que sejam evitadas as aglomerações de pessoas também em outros locais fora da Instituição, como bares, restaurantes e outros. Lembrando que pessoas com mais de 60 anos, grávidas e pertencentes a grupos de risco devem evitar contato social desde já.

A Comissão continuará acompanhando as atualizações dos casos e, havendo alguma novidade em relação à doença ou as orientações, novos comunicados serão enviados à Comunidade Acadêmica.