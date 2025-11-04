Homem em surto agride familiares e tenta se ferir com faca antes de ser contido pela polícia

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e surto psicótico na noite de ontem, no Lar Paraná, em Campo Mourão. No local, uma mulher de 62 anos, relatou que seu filho, de 40, estaria em surto após o uso de drogas, álcool e medicamentos controlados.

De acordo com as informações, o homem teria agredido a própria esposa, de 33 anos, e o padrasto, de 54. As equipes isolaram a área e, ao perceber a presença dos policiais, o agressor pegou uma faca, passou a ameaçar os militares e afirmou que não se entregaria.

Durante a intervenção, ele tentou cortar o próprio pescoço, momento em que foi necessário o uso do dispositivo elétrico TASER. Foram realizados três disparos, sendo o terceiro eficaz, o que permitiu a contenção do homem.

O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao suspeito, que foi encaminhado à UPA. As vítimas também receberam atendimento médico. Posteriormente, todos os envolvidos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais cabíveis.